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  • «Опоздала на льготы»: в Днепре маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку

«Опоздала на льготы»: в Днепре маршрутчик отказался бесплатно везти пенсионерку

Сегодня 17:27
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И снова скандал в маршрутках Днепра из-за льготного проезда.

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На этот раз водитель маршрутки №38 «указал на выход» пожилой женщине.

Как рассказала в сети горожанка Надежда Блохина, инцидент произошел 15 февраля примерно в 15:25. Бабушка зашла в маршрутку на остановке на улице Калиновой и показала водителю удостоверение на льготный проезд. На что мужчина в грубой форме ответил, что она «опоздала на льготы на 25 минут», и показал ей на выход.

Старушка расплакалась и начала уговаривать водителя, но он показал на выход или сказал заплатить деньги, при этом маршрутка была не заполнена, потому что были свободные сидячие места. Пассажиры сделали водителю замечание, а он начал кричать, что соблюдает закон, — написала Надежда.

Чем закончилась эта история, к сожалению, неизвестно.

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Отметим, с 5 декабря в маршрутках Днепра действует «лимит» на перевозку льготников: до 10:00 и после 15:00 количество пассажиров льготных категорий уменьшено до 2 человек для автобусов малой вместимости, до 4 — для автобусов средней вместимости и до 6 — для автобусов большой вместимости. Однако в период с 10:00 до 15:00 пассажиров льготных категорий должны перевозить в неограниченном количестве.

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