Опасные развлечения: в Днепре подростки катались на велосипедах по реке (ВИДЕО)

Как только ударили морозы и лед сковал реку, жители Днепра двинулись на водоем – кто-то порыбачить, а кто-то развлечься.
Так, на днях по реке подростки катались на велосипедах.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, что юноша не просто катается, а даже совершает трюки.
Отметим, подобные развлечения могут закончиться трагедией, поэтому ни в коем случае так не делайте.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО).
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