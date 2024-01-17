Опасные развлечения: в Днепре подростки катались на велосипедах по реке (ВИДЕО)

Такие развлечения могут закончиться трагедией!

Как только ударили морозы и лед сковал реку, жители Днепра двинулись на водоем – кто-то порыбачить, а кто-то развлечься.

Так, на днях по реке подростки катались на велосипедах.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах видно, что юноша не просто катается, а даже совершает трюки.

Отметим, подобные развлечения могут закончиться трагедией, поэтому ни в коем случае так не делайте.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО).

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