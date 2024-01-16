В Днепре устроили ночной кемпинг посреди замерзшего водоема (ФОТО)

Днепровских рыболовов не остановить. Ранее они штурмовали водоем на ж/м Ломовский после недельных морозов. Замечали группы любителей зимней водной охоты на ж/м Победа, на Сичеславской Набережной и Красном Камне.
Рыбаки на Ломовском вышли на новый уровень. Кто-то из них натянул палатку посреди реки, чтобы остаться на ночную рыбалку. В сети сначала предположили, что это попытка романтически провести вечер. Однако местные уверяют, что это любители половить рыбку, которые «заступили» на круглосуточное «дежурство».
Палатка ярко светится, поэтому вполне возможно, что кто-то решил устроить ночной кемпинг посреди замерзшего водоема.
Добавим, что такая зимняя романтика может быть опасна, поэтому лучше не повторять за этими смельчаками. Надеемся, что с экстремалами, натянувшими палатку посреди замерзшего водоема все будет хорошо.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре спасали двух замерзших в кризисе лебедей.
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