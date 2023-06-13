Окна-призраки и сгоревшие авто: Лукашук показал, как выглядит дом в Кривом Роге после ракетного удара

Около 4:30 в Кривом Роге раздались взрывы.
Как сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города, оккупанты ударили ракетами в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. Попали в жилую пятиэтажку. Там загорелись квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. Также россияне попали в частное и автомобильное предприятия, повреждения есть и в спасательном подразделении.
Всего в результате коварной вражеской ракетной атаки по городу Кривой Рог погибли шесть человек, еще 25 получили ранения.
Позже Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, показал, как выглядит пятиэтажный дом, в который попала российская ракета.
россия – страна-террорист, для которой нет ничего святого. Подло ударить рано утром по мирному дому, по предприятиям, где хранилась вода, по мирному Кривому Рогу – у террористов нет ни достоинства, ни совести, ни человечности. Им кажется, что они уйдут от ответственности. Что весь мир забудет, закроет глаза на эти жестокие преступления. Ошибаются. Силы обороны сожгут всех оккупантов до последнего. Сейчас на месте трагедии. Все службы работают. Больно за родной город, больно за всю Украину. Однако мы сильнее. И мы победим. Светлая память погибшим и силам их родным пережить это горе. Быстрейшего выздоровления пострадавшим. Всем будет оказана помощь. Держись, родной Кривой Рог, – написал Николай Лукашук.
Не простим! Отомстим!
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