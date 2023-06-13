Ракетний удар по будинку в Кривому Розі: кількість загиблих зросла

Сьогодні вночі росіяни знову тероризували українців.

Десь о пів на четверту ранку у Кривому Розі пролунали вибухи.

Як повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, окупанти вдарили ракетами у декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста. Влучили у житлову п’ятиповерхівку. Там загорілися квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Також росіяни поцілили в приватне та автомобільне підприємства, пошкодження є й у рятувальному підрозділі.

Всього внаслідок підступної ворожої ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло шість людей, ще 25 дістали поранень, 19 з них госпіталізовані. Рятувальна операція триває.

6 життів забрала нічна ракетна атака по Кривому Рогу. На потрощеному приватному підприємстві продовжуються рятувальні роботи. Там досі шукають людей, які можуть знаходитися під завалами. За уточненими даними, загалом маємо 25 поранених. Також до лікарів зверталися люди з гострою реакцією на стрес. Вони перенесли страшне потрясіння, але потрохи оговтуються… За медичною допомогою не зверталися, – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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