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  • Удар по жилому кварталу в Кривом Роге: «Враг в истерике выискивает логистику Сил обороны»

Удар по жилому кварталу в Кривом Роге: «Враг в истерике выискивает логистику Сил обороны»

Сегодня 10:24
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13 июня россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге.

Новости Днепра про Удар по жилому кварталу в Кривом Роге:

По состоянию на 10 часов утра известно о шести погибших в результате утренней атаки на Кривой Рог. Еще 25 человек получили ранения, из них 19 – в больнице, трое в крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики.

Спикер объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк прокомментировала недавнюю атаку.

Как рассказала Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, враг в истерике пытается поразить города, которые являются стратегическими в поддержке ВСУ. К сожалению, это приводит к тому, что ракеты попадают в жилые кварталы.

Попадание в жилой дом в Кривом Роге – это очередное проявление терроризма. Разрушены несколько гражданских и промышленных объектов, в том числе повреждена спасательная станция. Это говорит о том, что враг действительно в истерике пытается атаковать разные регионы Украины, в том числе Киев и те направления, которые считает стратегическими в поддержке Сил обороны в их наступательных действиях, — отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне выискивают логистику, которая помогает фронту, но страдают, прежде всего, гражданские.

На месте попадания идет поисково-спасательная операция. Пропавшими считаются еще 5 человек, предположительно остающихся под завалами продуктового склада в Кривом Роге, куда тоже попала одна из ракет.

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