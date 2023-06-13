Вікна-привиди та згорілі авто: Лукашук показав, як виглядає будинок у Кривому Розі після ракетного удару

Росія - країна-терорист.

Десь о пів на четверту ранку у Кривому Розі пролунали вибухи.

Як повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, окупанти вдарили ракетами у декілька абсолютно мирних об’єктів у різних частинах міста. Влучили у житлову п’ятиповерхівку. Там загорілися квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Також росіяни поцілили в приватне та автомобільне підприємства, пошкодження є й у рятувальному підрозділі.

Всього внаслідок підступної ворожої ракетної атаки по місту Кривий Ріг загинуло шість людей, ще 25 дістали поранень.

Пізніше Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, показав, як виглядає п’ятиповерховий будинок, в який поцілила російська ракета.

росія – країна-терорист, для якої немає нічого святого. Підло вдарити рано-вранці по мирному будинку, по підприємствам, де зберігалася вода, по мирному Кривому Рогу – в терористів немає ані гідності, ані совісті, ані людяності. Їм здається, що вони уникнуть відповідальності. Що весь світ забуде, закриє очі на ці жорстокі злочини. Помиляються. Сили оборони випалять всіх окупантів до останнього. Зараз на місці трагедії. Всі служби працюють. Боляче за рідне місто, боляче за всю Україну. Втім, ми сильніші. І ми переможемо. Світла памʼять загиблим і сил їхнім рідним пережити це горе. Якнайшвидшого одужання постраждалим. Всім буде надана допомога. Тримайся, рідний Кривий Ріг, – написав Микола Лукашук.

Не пробачимо! Помстимося!

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