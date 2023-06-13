В Днепровском районе двое мужчин заболели ботулизмом: один из них умер

Будьте осторожны.

В Днепропетровском филиале Госпродслужбы сообщили о случаях ботулизма на территории Днепровского района.

По словам специалистов, в начале июня два человека заболели ботулизмом. Речь идет о мужчинах 68 и 60 лет, проживавших в Днепре и поселке Партизанском Днепровского района. Отмечается, что они употребляли рыбу, которую солили и сушили в домашних условиях.

В связи с этим Госпотребслужба призывает не есть свежевяленую рыбу. Также в ближайшее время стоит воздержаться от употребления любой рыбы, ведь после подрыва Каховской ГЭС многие речные жители погибли, а недобросовестные продавцы могут их собирать и продавать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жителей Днепропетровщины пугают холерой. Кроме этого, в Днепре массово начали продавать рыбу, которая может быть опасна.

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