«Это едят дети»: в днепровском АТБ продают сладкие десерты с плесенью

В супермаркете АТБ, расположенном на проспекте Александра Поля, 7, неправильно хранятся молочные продукты. Такой вывод сделали днепряне, купившие в этом магазине сырковый десерт «Дольче».
Днепрянка утверждает, что товар не был просрочен, поэтому она неприятно удивилась, когда открыв десерт, увидела кусок плесени. На упаковке указано, что сырочек нужно употребить до 16 июня, а на календаре 12 число, поэтому женщина грешит на супермаркет, где не соблюдали условия хранения.
Купила у АТБ на просп. Александра Поля, 7, десерт «Дольче» не просроченный. Тогда почему там плесень? Могу сделать вывод о неправильном хранении товара, а это та продукция, которую едят дети, — пишет покупательница.
Другие покупатели также отмечают, что кое-где в магазинах АТБ не соблюдают правила хранения продуктов.
Ничего неожиданного. Это у них норма — уже несколько месяцев продают растаявшее мороженое (особенно в рожке). Оно поплыло, а они его снова в холодильник, – жалуются днепряне.
Будьте аккуратны, а если вам продали некачественный товар, то стоит рассказать об этом сотрудникам магазина. Напомним, иногда испорченные продукты можно вернуть даже без чека. Для этого следует обратиться с заявлением к директору магазина и попросить копию чеков. Главное помнить время и кассу, на которой вы совершали покупку.
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