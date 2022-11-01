Оккупанты обстреляли более полсотни населенных пунктов, — Генштаб

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ и не прекращают ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Удары противника подверглись районам более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

РФ продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию Беларуси. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Гатище, Стрелка и Ветеринарное; на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кучеровка, Стельмаховка, Мясожаровка, Петропавловка; на Лиманском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово;

направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Григоровка и Берестово; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Зеленополье, Клещиевка, Бахмут, Бахмутское и Соледар; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Красногоровка, Первомайское и Невельское; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка.

и направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Полтавка, Ольговское, Малиновка, Павловка, Новоданиловка. На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения. Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области граждан, проживающих вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

В населенном пункте Новочерноморья Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных жилищ. Высвободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.

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