Оккупанты обстреляли более полсотни населенных пунктов, — Генштаб

Удары противника подверглись районам более 50 населенных пунктов, в частности: Соледар, Угледар, Яковловка, Веселое Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
РФ продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию Беларуси. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотных летательных аппаратов с территории республики Беларусь.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
Оккупанты осуществляют принудительное перемещение гражданского населения. Так, в населенном пункте Каховка Херсонской области граждан, проживающих вдоль берега Днепра, насильно выселяют из жилищ. Вокруг гражданского жилья российские захватчики оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.
В населенном пункте Новочерноморья Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных жилищ. Высвободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 БпЛА и 45 вражеских крылатых ракет.
Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты российских оккупантов.
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