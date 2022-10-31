В работе Monobank произошел сбой: что известно

Сегодня вечером клиенты мобильного банка Monobank начали массово жаловаться на проблемы с банковскими операциями: некоторые не могут перевести средства, а другим вообще не удается зайти в приложение.
В службе поддержки банка говорят, что сейчас наблюдаются затруднения в работе мобильного приложения. И обещают исправить все в ближайшее время.
Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут отразиться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. Этот вопрос уже передан на максимально высокий уровень и наши специалисты работают, чтобы как можно скорее все исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени. Как только вопрос будет решен, мы обязательно вам сообщим. Спасибо за ваше понимание и терпение, – сообщили в Monobank.
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