Оккупанты ночью запустили по Украине рекордное количество «шахедов»: уничтожено 71 БПЛА

Всего зафиксированы пуски около 75 «шахедов» по двум направлениям – Приморско-Ахтарск и району Курской обл. Основное направление удара – город Киев.

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