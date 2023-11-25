Оккупанты ночью запустили по Украине рекордное количество «шахедов»: уничтожено 71 БПЛА

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Основной удар приняла Киевская область.
Всего зафиксированы пуски около 75 «шахедов» по двум направлениям – Приморско-Ахтарск и району Курской обл. Основное направление удара – город Киев.
Силы ПВО работали в 6 областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.
В Днепропетровской области уничтожили ракету и 5 БпЛА.
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