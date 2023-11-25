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  • Оккупанты ночью запустили по Украине рекордное количество «шахедов»: уничтожено 71 БПЛА

Оккупанты ночью запустили по Украине рекордное количество «шахедов»: уничтожено 71 БПЛА

Сегодня 09:13
просмотров

Сегодня ночью враг запустил по Украине рекордное количество БПЛА.

Новости Днепра про Оккупанты ночью запустили по Украине рекордное количество

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Основной удар приняла Киевская область.

Всего зафиксированы пуски около 75 «шахедов» по двум направлениям – Приморско-Ахтарск и району Курской обл. Основное направление удара – город Киев.

Силы ПВО работали в 6 областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.

В Днепропетровской области уничтожили ракету и 5 БпЛА.

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