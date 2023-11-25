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Ночью Воздушные Силы сбили над Днепропетровщиной ракету и 5 БпЛА, — Лысак

Сегодня 08:28
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Сегодня ночью враг атаковал Днепропетровскую область.

Новости Днепра про Ночью Воздушные Силы сбили над Днепропетровщиной ракету и 5 БпЛА, - Лысак

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.

Беспокойно было на Никопольщине. Вечером агрессор попал по районному центру. Около полуночи – по Марганецкой громаде, — заявил председатель ОГА.

В целом по Никопольщине оккупанты выпустили пол десятка артиллерийских снарядов.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В других громадах области прошла ночь спокойно.

Воздушная тревога в Днепропетровской области длилась более 8 часов.

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Новости Днепра про Ночью Воздушные Силы сбили над Днепропетровщиной ракету и 5 БпЛА, - ЛысакУкраїнська Новости Днепра про Ночью Воздушные Силы сбили над Днепропетровщиной ракету и 5 БпЛА, - ЛысакРусский

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