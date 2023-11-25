Ночью Воздушные Силы сбили над Днепропетровщиной ракету и 5 БпЛА, — Лысак

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В других громадах области прошла ночь спокойно.

Беспокойно было на Никопольщине. Вечером агрессор попал по районному центру. Около полуночи – по Марганецкой громаде, — заявил председатель ОГА.

История дедушки Сашка из Никополя, который самостоятельно заботился об обездоленных…

В Украине начался сезон мандаринов. Цены на них уже падают.

На Днепропетровщине дом чуть не сгорел из-за электрокотла В Кривом Роге и Каменском произошли пожары в частных домах. 1 просмотров

История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир История дедушки Сашка из Никополя, который самостоятельно заботился об обездоленных животных, всколыхнула не только Никополь, а во всю Украину и людей за ее пределами. 6 просмотров

Люди работают даром: на Криворожье десятки предприятий накопили зарплатные долги В Криворожском районе 13 предприятий разной формы собственности имеют задолженность по заработной плате или по возмещению пенсий. 5 просмотров

Как за фасадом выглядят заброшенные особняки на улице Сечевых Стрельцов в Днепре: много грязи, земли и деревья в кирпичах (ФОТО) На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый квартал разрушенных старинных домов. Все они были построены примерно в одно и тоже время – в начале прошлого века. И все они сейчас разрушены до такой степени, что от зданий осталась только… 6 просмотров