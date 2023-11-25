Ночью Воздушные Силы сбили над Днепропетровщиной ракету и 5 БпЛА, — Лысак

Об этом сообщает глава ОГА Сергей Лысак.
Беспокойно было на Никопольщине. Вечером агрессор попал по районному центру. Около полуночи – по Марганецкой громаде, — заявил председатель ОГА.
В целом по Никопольщине оккупанты выпустили пол десятка артиллерийских снарядов.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В других громадах области прошла ночь спокойно.
Воздушная тревога в Днепропетровской области длилась более 8 часов.
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