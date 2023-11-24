История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

Александра, который занимается брошенными собаками в Никополе, «завалили» кормом и вещами. История дедушки, который, несмотря на обстрелы, не бросал обездоленных животных, растрогала многих. Пенсионер сам не доедал, но находил продукты для животных, которых было 20. Некоторых он подобрал своими силами, а некоторых подбросили.
Саша, как его зовет соседка, заботился также о тех животных, которые остались на улице, но он не мог их забрать к себе.
После того как волонтер Анастасия Князева опубликовала сообщение в Facebook,, о храбром никопольце узнали далеко за пределами Украины. В комментариях собрались люди из Польши, Чехии, США и ряда стран мира. Все хотели помочь или вещами, или кормом, или забрать нескольких животных под свою опеку.
Собачку с изъяном, по кличке Мишеня, после вирусного поста забрали в новую семью. Будем надеяться, что малыш будет под пристальным наблюдением.
Дедушке помогала его соседка Галина, которая и получала на почте вещи для дедушки и корма для животных. Женщина отметила, что пока всего хватает и поблагодарила неравнодушных людей, которые откликнулись на помощь.
До этого господину Александру приходилось недоедать, только чтобы немного накормить питомцев. Надеемся, что теперь ни дедушке, ни животным не придется страдать.
Читайте также:
Автор:
В ЦЭК анонсировали последнее отключение света в ноябре.
В Минздраве прокомментировали языковой скандал в Днепре.
На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый квартал разрушенных…
Внук снял все деньги с карточки своего дедушки раньше него.
В сети показали Криворожские Карпаты.
В ЦЭК анонсировали последнее отключение света в ноябре.
В Криворожском районе 13 предприятий разной формы собственности имеют задолженность по заработной плате или по возмещению пенсий.
В Минздраве прокомментировали языковой скандал в Днепре.
На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый квартал разрушенных старинных домов. Все они были построены примерно в одно и тоже время – в начале прошлого века. И все они сейчас разрушены до такой степени, что от зданий осталась только…
Внук снял все деньги с карточки своего дедушки раньше него.
В заповеднике на Днепропетровщине удалось "поймать" "грандиозного" зверя.
Тарологов и других эзотерических "гуру" могут внести в отдельный реестр.
Для того, чтобы «закрыть» больничный в Днепре не обязательно идти на прием к семейному врачу – все документы оформляются в электронной системе и пациенту не нужны кипы справок на работе – изменение статуса больничного работодатель увидит в электронном кабинете предприятия.…
На Днепр сует снежный армагедон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!