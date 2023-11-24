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  • История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

Сегодня 20:47
просмотров

История дедушки Сашка из Никополя, который самостоятельно заботился об обездоленных животных, всколыхнула не только Никополь, а во всю Украину и людей за ее пределами.

Новости Днепра про История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

Александра, который занимается брошенными собаками в Никополе, «завалили» кормом и вещами. История дедушки, который, несмотря на обстрелы, не бросал обездоленных животных, растрогала многих. Пенсионер сам не доедал, но находил продукты для животных, которых было 20. Некоторых он подобрал своими силами, а некоторых подбросили.

Саша, как его зовет соседка, заботился также о тех животных, которые остались на улице, но он не мог их забрать к себе.

После того как волонтер Анастасия Князева опубликовала сообщение в Facebook,, о храбром никопольце узнали далеко за пределами Украины. В комментариях собрались люди из Польши, Чехии, США и ряда стран мира. Все хотели помочь или вещами, или кормом, или забрать нескольких животных под свою опеку.

Новости Днепра про История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

Новости Днепра про История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

Собачку с изъяном, по кличке Мишеня, после вирусного поста забрали в новую семью. Будем надеяться, что малыш будет под пристальным наблюдением.

Новости Днепра про История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

Дедушке помогала его соседка Галина, которая и получала на почте вещи для дедушки и корма для животных. Женщина отметила, что пока всего хватает и поблагодарила неравнодушных людей, которые откликнулись на помощь.

Новости Днепра про История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

До этого господину Александру приходилось недоедать, только чтобы немного накормить питомцев. Надеемся, что теперь ни дедушке, ни животным не придется страдать.

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Новости Днепра про История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мирУкраїнська Новости Днепра про История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мирРусский

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