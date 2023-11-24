Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

Сегодня 21:22
просмотров

В Украине начался сезон мандаринов. Цены на них уже падают.

Новости Днепра про В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

Обычно сезон праздничных цитрусовых начинается в декабре, однако в этом году из-за смещения главных новогодних праздников, первые партии завезли уже в ноябре. Цены на мандарины разнятся. Всё зависит от сорта, страны импорта и магазина.

Если на прошлой неделе клементины, считающиеся самыми сладкими мандаринами, стоили за 100 гривен, то на 24 ноября их цена упала до 70-80 гривен за килограмм.

К примеру, турецкие мандарины отдавали за 75 гривен, то сейчас их цена от 50 до 70 гривен, испанские были по 90 – сейчас 70. Обычно стоимость этих цитрусовых падает после Нового года. Скорее всего, в этом году снижение цены стоит в этот же период, однако уже сейчас можно найти фрукты по 40 гривен.

Так, в супермаркете АТБ обычные мандарины стоят 47 гривен.

Новости Днепра про В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

Клементины затянут на 68.

Новости Днепра про В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

В Сильпо цены разнятся, дешевле всего 40 гривен — за ранний мандарин, немного дороже турецкие — 44, испанские — 70 гривен, клементин — 77, есть и отборные за 140, или элитные 229 гривен за штуку.

Новости Днепра про В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

Варус не отстает от своих конкурентов. Клементин продают по 75 гривен. Обычные турецкие по 50-60. Элит – 74 гривны.

Новости Днепра про В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандаринУкраїнська Новости Днепра про В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандаринРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир
Новости Днепра
Сегодня 20:47
История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

История дедушки Сашка из Никополя, который самостоятельно заботился об обездоленных…

В Днепре и области будет массовое отключение электроэнергии: где не будет света с 27 ноября по 1 декабря
Новости Днепра
Сегодня 19:35
В Днепре и области будет массовое отключение электроэнергии: где не будет света с 27 ноября по 1 декабря

В ЦЭК анонсировали последнее отключение света в ноябре.

Языковой скандал в Днепре еще не угас: в Минздраве отреагировали на историю о принудительном русском на занятиях
Новости Днепра
Сегодня 18:00
Языковой скандал в Днепре еще не угас: в Минздраве отреагировали на историю о принудительном русском на занятиях

В Минздраве прокомментировали языковой скандал в Днепре.

Как за фасадом выглядят заброшенные особняки на улице Сечевых Стрельцов в Днепре: много грязи, земли и деревья в кирпичах (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 17:28
Как за фасадом выглядят заброшенные особняки на улице Сечевых Стрельцов в Днепре: много грязи, земли и деревья в кирпичах (ФОТО)

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый квартал разрушенных…

Последние новости

На Днепропетровщине дом чуть не сгорел из-за электрокотла
На Днепропетровщине дом чуть не сгорел из-за электрокотла

В Кривом Роге и Каменском произошли пожары в частных домах.

Сегодня 22:03
0
просмотров
История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир
История дедушки из Никополя, спасающего обездоленных животных, растрогала Украину и весь мир

История дедушки Сашка из Никополя, который самостоятельно заботился об обездоленных животных, всколыхнула не только Никополь, а во всю Украину и людей за ее пределами.

Сегодня 20:47
1
просмотров
На Днепропетровщине есть свои Карпаты: возвышаются над городом и защищают от степных ветров
На Днепропетровщине есть свои Карпаты: возвышаются над городом и защищают от степных ветров

В сети показали Криворожские Карпаты.

Сегодня 20:07
4
просмотров
В Днепре и области будет массовое отключение электроэнергии: где не будет света с 27 ноября по 1 декабря
В Днепре и области будет массовое отключение электроэнергии: где не будет света с 27 ноября по 1 декабря

В ЦЭК анонсировали последнее отключение света в ноябре.

Сегодня 19:35
3
просмотров
Люди работают даром: на Криворожье десятки предприятий накопили зарплатные долги
Люди работают даром: на Криворожье десятки предприятий накопили зарплатные долги

В Криворожском районе 13 предприятий разной формы собственности имеют задолженность по заработной плате или по возмещению пенсий.

Сегодня 18:55
2
просмотров
Языковой скандал в Днепре еще не угас: в Минздраве отреагировали на историю о принудительном русском на занятиях
Языковой скандал в Днепре еще не угас: в Минздраве отреагировали на историю о принудительном русском на занятиях

В Минздраве прокомментировали языковой скандал в Днепре.

Сегодня 18:00
5
просмотров
Как за фасадом выглядят заброшенные особняки на улице Сечевых Стрельцов в Днепре: много грязи, земли и деревья в кирпичах (ФОТО)
Как за фасадом выглядят заброшенные особняки на улице Сечевых Стрельцов в Днепре: много грязи, земли и деревья в кирпичах (ФОТО)

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый квартал разрушенных старинных домов. Все они были построены примерно в одно и тоже время – в начале прошлого века. И все они сейчас разрушены до такой степени, что от зданий осталась только…

Сегодня 17:28
3
просмотров
В Каменском внук оставил дедушку без пенсии
В Каменском внук оставил дедушку без пенсии

Внук снял все деньги с карточки своего дедушки раньше него.

Сегодня 16:54
3
просмотров
В заповеднике у Днепра заметили «грандиозного» зверя (ФОТО)
В заповеднике у Днепра заметили «грандиозного» зверя (ФОТО)

В заповеднике на Днепропетровщине удалось "поймать" "грандиозного" зверя.

Сегодня 16:04
3
просмотров
В Раде предлагают узаконить эзотерических «гуру»: появился законопроект
В Раде предлагают узаконить эзотерических «гуру»: появился законопроект

Тарологов и других эзотерических "гуру" могут внести в отдельный реестр.

Сегодня 15:01
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх