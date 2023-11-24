В Днепре рухнули цены на популярные цитрусовые: сколько стоит килограмм мандарин

Обычно сезон праздничных цитрусовых начинается в декабре, однако в этом году из-за смещения главных новогодних праздников, первые партии завезли уже в ноябре. Цены на мандарины разнятся. Всё зависит от сорта, страны импорта и магазина.
Если на прошлой неделе клементины, считающиеся самыми сладкими мандаринами, стоили за 100 гривен, то на 24 ноября их цена упала до 70-80 гривен за килограмм.
К примеру, турецкие мандарины отдавали за 75 гривен, то сейчас их цена от 50 до 70 гривен, испанские были по 90 – сейчас 70. Обычно стоимость этих цитрусовых падает после Нового года. Скорее всего, в этом году снижение цены стоит в этот же период, однако уже сейчас можно найти фрукты по 40 гривен.
Так, в супермаркете АТБ обычные мандарины стоят 47 гривен.
Клементины затянут на 68.
В Сильпо цены разнятся, дешевле всего 40 гривен — за ранний мандарин, немного дороже турецкие — 44, испанские — 70 гривен, клементин — 77, есть и отборные за 140, или элитные 229 гривен за штуку.
Варус не отстает от своих конкурентов. Клементин продают по 75 гривен. Обычные турецкие по 50-60. Элит – 74 гривны.
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