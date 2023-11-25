Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, – Лисак

Про це повідомляє очільник ОДА Сергій Лисак.
Неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив по районному центру. Близько опівночі – по Марганецькій громаді, – заявив голова ОДА.
Загалом по Нікопольщині окупанти випустили півдесятка артилерійських снарядів.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла спокійно.
Повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала понад 8 годин.
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