Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, – Лисак

Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровську область.

Про це повідомляє очільник ОДА Сергій Лисак.

Неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив по районному центру. Близько опівночі – по Марганецькій громаді, – заявив голова ОДА.

Загалом по Нікопольщині окупанти випустили півдесятка артилерійських снарядів.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла спокійно.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала понад 8 годин.

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