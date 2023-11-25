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Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, – Лисак

Сьогодні 08:28
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Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровську область.

Новости Днепра про Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, - Лисак

Про це повідомляє очільник ОДА Сергій Лисак.

Неспокійно було на Нікопольщині. Ввечері агресор поцілив по районному центру. Близько опівночі – по Марганецькій громаді, – заявив голова ОДА.

Загалом по Нікопольщині окупанти випустили півдесятка артилерійських снарядів. 

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла спокійно.

Повітряна тривога на Дніпропетровщині тривала понад 8 годин.

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Новости Днепра про Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, - ЛисакРусский

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