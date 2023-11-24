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На Днепропетровщине дом чуть не сгорел из-за электрокотла

Сегодня 22:03
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В Кривом Роге и Каменском произошли пожары в частных домах.

Новости Днепра про На Днепропетровщине дом чуть не сгорел из-за электрокотла

В Кривом Роге дом чуть не сгорел дом из-за электрокотла. Как сообщили в ГСЧС, в 16:43 в них позвонили владельцы частного дома, которые рассказали, что в их доме произошел пожар.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что возгорание произошло в коридоре частного жилого дома, горело имущество на площади 15 кв. м. Через 40 минут пожар удалось потушить. Погибших и травмированных нет.

Новости Днепра про На Днепропетровщине дом чуть не сгорел из-за электрокотла

Через два часа произошел пожар в Каменском. В этот раз горела двухкомнатная квартира на первом этаже трехэтажного жилого дома. Пылало домашнее имущество на площади 10 кв. м. Погибших и травмированных также, к счастью, нет.

Гасили пожар 13 спасателей

Новости Днепра про На Днепропетровщине дом чуть не сгорел из-за электрокотла

Заметим, только за эти сутки произошло по меньшей мере три пожара. Ночью, к сожалению, не обошлось без погибших.

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