Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильника

В Днепре установили личность насильника 36-летней женщины.

На днях стало известно, что на Майнуловском проспекте изнасиловали 36-летнюю женщину. Как сообщил заместитель Председателя НПУ – начальник криминальной полиции Национальной полиции Украины Андрей Небитов, нападавшего задержали.

Пострадавшая женщина работает консультантом в магазине. Во вторник, 21 ноября, она задержалась на работе до позднего вечера. Продавщица спешила домой, потому что устала и хотела согреться, так как на улице был мороз. Слышала позади себя шаги, но поначалу не придала этому значения.

Как оказалось позже, нападающий следил за женщиной, когда та возвращалась домой, и забежал вместе с ней в подъезд, где пригрозив ножом, изнасиловал. Пострадавшая умоляла насильника ее отпустить, но тот продолжил задуманное, после чего украл у нее сумку с деньгами и скрылся.

Женщина сумела запомнить только примерный возраст и рост насильника. Как только нападавший ушел, она вызвала полицию и сообщила о преступлении. Шаг за шагом правоохранители «шли» за следом злоумышленника, и в течение суток его удалось задержать.

Насильником оказался 35-летний днепрянин, ранее отбывавший наказание за кражи. Ему уже сообщили о подозрении за изнасилование и разбой и помещено в изолятор временного содержания.

Андрей Небитов дал несколько советов, которые могут помочь не стать жертвой насильника. Чиновник отметил, что такие досадные случаи могут произойти с любым человеком, независимо от возраста, пола или социального статуса, поэтому следует всегда заботиться о своей личной безопасности.

Выбирайте для себя хорошо освещенный и многолюдный путь домой. Пусть длиннее, но безопаснее.

Позаботьтесь об освещении возле и внутри подъездов. А лучшим решением будет установка видеонаблюдения и дежурства консьержа.

Сообщайте близким и родным о своих планах, маршруте движения и ориентировочном тайминге.

Никогда не входите с подозрительными людьми в подъезд. Держите связь с родными, если что-нибудь заподозрили.

Небитов отметил, что если бы не сообщения женщины и быстрое реагирование полиции, неизвестно, сколько бы еще было жертв этого насильника в Днепре. Поэтому если вы стали свидетелем или пострадали от преступления, важно не медлить и немедленно обратиться в полицию.

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