Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильника

Сегодня 12:30
просмотров

В Днепре установили личность насильника 36-летней женщины.

Новости Днепра про Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильника

На днях стало известно, что на Майнуловском проспекте изнасиловали 36-летнюю женщину. Как сообщил заместитель Председателя НПУ – начальник криминальной полиции Национальной полиции Украины Андрей Небитов, нападавшего задержали.

Пострадавшая женщина работает консультантом в магазине. Во вторник, 21 ноября, она задержалась на работе до позднего вечера. Продавщица спешила домой, потому что устала и хотела согреться, так как на улице был мороз. Слышала позади себя шаги, но поначалу не придала этому значения.

Как оказалось позже, нападающий следил за женщиной, когда та возвращалась домой, и забежал вместе с ней в подъезд, где пригрозив ножом, изнасиловал. Пострадавшая умоляла насильника ее отпустить, но тот продолжил задуманное, после чего украл у нее сумку с деньгами и скрылся.

Женщина сумела запомнить только примерный возраст и рост насильника. Как только нападавший ушел, она вызвала полицию и сообщила о преступлении. Шаг за шагом правоохранители «шли» за следом злоумышленника, и в течение суток его удалось задержать.

Насильником оказался 35-летний днепрянин, ранее отбывавший наказание за кражи. Ему уже сообщили о подозрении за изнасилование и разбой и помещено в изолятор временного содержания.

Новости Днепра про Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильника

Андрей Небитов дал несколько советов, которые могут помочь не стать жертвой насильника. Чиновник отметил, что такие досадные случаи могут произойти с любым человеком, независимо от возраста, пола или социального статуса, поэтому следует всегда заботиться о своей личной безопасности.

  • Выбирайте для себя хорошо освещенный и многолюдный путь домой. Пусть длиннее, но безопаснее.
  • Позаботьтесь об освещении возле и внутри подъездов. А лучшим решением будет установка видеонаблюдения и дежурства консьержа.
  • Сообщайте близким и родным о своих планах, маршруте движения и ориентировочном тайминге.
  • Никогда не входите с подозрительными людьми в подъезд. Держите связь с родными, если что-нибудь заподозрили.

Небитов отметил, что если бы не сообщения женщины и быстрое реагирование полиции, неизвестно, сколько бы еще было жертв этого насильника в Днепре. Поэтому если вы стали свидетелем или пострадали от преступления, важно не медлить и немедленно обратиться в полицию.

Читайте также:

Новости Днепра про Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильникаУкраїнська Новости Днепра про Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильникаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:38
Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

В Днепре до 1990-х годов было очень много автоматов с…

В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату
Новости Днепра
Сегодня 11:33
В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату

В Днепре разоблачили фальшивого офицера.

В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене
Новости Днепра
Сегодня 10:38
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене

Сергей Лысюк взорвался на мини в Донецком направлении.

В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте
Новости Днепра
Сегодня 08:00
В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Последние новости

Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)
Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

В Днепре до 1990-х годов было очень много автоматов с газированной водой и сиропом. Размещались они по всему городу. Но в части из них не было стаканов, поэтому все любители пить воду из автомата носили стаканы с собой. Последний автомат…

Сегодня 12:38
2
просмотров
В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату
В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату

В Днепре разоблачили фальшивого офицера.

Сегодня 11:33
3
просмотров
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене

Сергей Лысюк взорвался на мини в Донецком направлении.

Сегодня 10:38
4
просмотров
В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг
В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Это шок...

Сегодня 10:00
8
просмотров
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек

Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Сегодня 09:34
5
просмотров
Спортсмен из Днепра завоевал золото, серебро и бронзу на международных соревнованиях по гимнастике
Спортсмен из Днепра завоевал золото, серебро и бронзу на международных соревнованиях по гимнастике

Поздравляем!

Сегодня 09:00
5
просмотров
На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошло
На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:30
3
просмотров
В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте
В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 08:00
7
просмотров
В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание
В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

Вечная слава Герою!

Сегодня 07:20
5
просмотров
Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов
Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов

Света не будет с 8:00 до 17:00!

Сегодня 06:55
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх