Следил за продавщицей по дороге домой: в Днепре поймали насильника

На днях стало известно, что на Майнуловском проспекте изнасиловали 36-летнюю женщину. Как сообщил заместитель Председателя НПУ – начальник криминальной полиции Национальной полиции Украины Андрей Небитов, нападавшего задержали.
Пострадавшая женщина работает консультантом в магазине. Во вторник, 21 ноября, она задержалась на работе до позднего вечера. Продавщица спешила домой, потому что устала и хотела согреться, так как на улице был мороз. Слышала позади себя шаги, но поначалу не придала этому значения.
Как оказалось позже, нападающий следил за женщиной, когда та возвращалась домой, и забежал вместе с ней в подъезд, где пригрозив ножом, изнасиловал. Пострадавшая умоляла насильника ее отпустить, но тот продолжил задуманное, после чего украл у нее сумку с деньгами и скрылся.
Женщина сумела запомнить только примерный возраст и рост насильника. Как только нападавший ушел, она вызвала полицию и сообщила о преступлении. Шаг за шагом правоохранители «шли» за следом злоумышленника, и в течение суток его удалось задержать.
Насильником оказался 35-летний днепрянин, ранее отбывавший наказание за кражи. Ему уже сообщили о подозрении за изнасилование и разбой и помещено в изолятор временного содержания.
Андрей Небитов дал несколько советов, которые могут помочь не стать жертвой насильника. Чиновник отметил, что такие досадные случаи могут произойти с любым человеком, независимо от возраста, пола или социального статуса, поэтому следует всегда заботиться о своей личной безопасности.
Небитов отметил, что если бы не сообщения женщины и быстрое реагирование полиции, неизвестно, сколько бы еще было жертв этого насильника в Днепре. Поэтому если вы стали свидетелем или пострадали от преступления, важно не медлить и немедленно обратиться в полицию.
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