Окупанти вночі запустили по Україні рекордну кількість “шахедів”: знищено 71 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
Основний удар на себе прийняла Київська область.
Усього зафіксовано пуски близько 75 “шахедів” із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської обл. Основний напрямок удару – місто Київ.
Сили ППО працювали у 6 областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.
На Дніпропетровщині знищили ракету і 5 БпЛА.
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