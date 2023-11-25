Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Окупанти вночі запустили по Україні рекордну кількість “шахедів”: знищено 71 БПЛА

Окупанти вночі запустили по Україні рекордну кількість “шахедів”: знищено 71 БПЛА

Сьогодні 09:13
просмотров

Сьогодні вночі ворог запустив по Україні рекордну кількість БПЛА.

Новости Днепра про Окупанти вночі запустили по Україні рекордну кількість

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Основний удар на себе прийняла Київська область.

Усього зафіксовано пуски близько 75 “шахедів” із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської обл. Основний напрямок удару – місто Київ.

Сили ППО працювали у 6 областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

На Дніпропетровщині знищили ракету і 5 БпЛА.

Читайте також: 

Новости Днепра про Окупанти вночі запустили по Україні рекордну кількість Українська Новости Днепра про Окупанти вночі запустили по Україні рекордну кількість Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 08:28
Вночі Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною ракету і 5 БпЛА, – Лисак

Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровську область.

У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсмена
Новини Дніпра
Вчора 10:38
У реанімації в Дніпрі після поранення помер чемпіон світу з кікбоксингу: що відомо про спортсмена

Сергій Лисюк підірвався на міні на Донецькому напрямку.

Мешканці Дніпра відтепер можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі
Новини Дніпра
23.11.2023 06:55
Мешканці Дніпра відтепер можуть складати теоретичний іспит з водіння без навчання в автошколі

Вартість складання теоретичного іспиту коштує 13 грн.

“За Дніпро. За “Айдар”: пенсіонерка з РФ підпалила військомат за вказівкою шахраїв (ВІДЕО)
Новини Дніпра
22.11.2023 12:41
“За Дніпро. За “Айдар”: пенсіонерка з РФ підпалила військомат за вказівкою шахраїв (ВІДЕО)

У Самарській області так званої РФ пенсіонерка підпалила військкомат за…

Наверх