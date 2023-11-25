Окупанти вночі запустили по Україні рекордну кількість “шахедів”: знищено 71 БПЛА

Сьогодні вночі ворог запустив по Україні рекордну кількість БПЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Основний удар на себе прийняла Київська область.

Усього зафіксовано пуски близько 75 “шахедів” із двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ та району Курської обл. Основний напрямок удару – місто Київ.

Сили ППО працювали у 6 областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

На Дніпропетровщині знищили ракету і 5 БпЛА.

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