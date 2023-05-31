«Офисы» и «колл-центры» Днепра под прицелом: в Украине будут охотиться за финансовыми мошенниками

В Украине начнут «охотиться» за финансовыми мошенниками. Для этого в Верховной Раде была создана Временная следственная комиссия, которая будет заниматься расследованием финансового мошенничества. Речь идет об «офисе», «колл-центрах» и «пирамидах», которые обманывают людей.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 30 мая Рада приняла соответствующее постановление №9264, которое будет регулировать вопросы расследования случаев мошенничества.
Как отметили в пояснительной записке, финансовое мошенничество приобретает профессиональный, системный и организованный характер. Более того, все чаще создаются «учреждения», которые привлекают третьих лиц, чтобы те приняли участие в этой незаконной деятельности. Для этого их тренируют и учат.
Так, мошенники представляются потенциальным жертвам, как известные и успешные международные форекс брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами, в результате чего путем обмана и злоупотребления доверием привлекают граждан к участию в незаконной деятельности», – отмечается в документе.
Расследованием этой незаконной деятельности будет заниматься комиссия, которую возглавит нардеп от Слуги народа Александр Куницкий, а заместителем станет Николай Скорик, ранее избиравшийся в Раду от скандальной ОПЗЖ.
Сработает ли эта инициатива – посмотрим.
Ни для кого не секрет, что в Днепре неоднократно разоблачали так называемые «офисы», занимающиеся финансовым мошенничеством. В 2021 году Сбербанк РФ назвал Днепр столицей телефонного мошенничества, ведь именно днепряне чаще всего обманывают россиян на деньги.
Также в этом году стало известно, что «офисники» Днепра обманули граждан Чехии на 65 миллионов чешских крон. Тогда в Генпрокуратуре сообщили, что более 20 человек, среди которых были иностранцы, звонили людям и говорили, что у них взломаны счета и предлагали перевести средства, чтобы мошенники не забрали деньги.
В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все потерпевшие – граждане Чешской Республики.
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