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В Днепре два трамвая изменят маршрут

Сегодня 09:30
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Сегодня, 31 мая, в Днепре с 11:00 до 14:00 трамваи №18, №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3.

Новости Днепра про В Днепре два трамвая изменят маршрут

Изменения, связанные с ремонтом контактной сети по просп. Мира. Все остальные трамваи и троллейбусы будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 711 автобусов (из них 114 – большой вместимости).

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