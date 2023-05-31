“Офіси” та “кол-центри” Дніпра під прицілом: в Україні полюватимуть за фінансовими шахраями

В Україні боротимуться з "офісами".

В Україні почнуть “полювати” за фінансовими шахраями. Для цього у Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію, яка займатиметься розслідуванням фінансового шахрайства. Мова йде про “офіси”, “кол-центри” та “піраміди”, які обдурюють людей.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, 30 травня Рада ухвалила відповідну постанову №9264, яка регулюватиме питання розслідування випадків шахрайства.

Як зазначили в пояснювальній записці, фінансове шахрайство набуває професійного, системного та організованого характеру. Ба більше, усе частіше створюються “установи”, які залучають третіх осіб, щоб ті взяли участь в цій незаконній діяльності. Для цього їх тренують та навчають.

Так, шахраї представляються потенційним жертвам, як відомі та успішні міжнародні форекс брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, в результаті чого, шляхом обману та зловживання довірою, залучають громадян до участі в незаконній діяльності”, – зазначається у документі.

Хто входить до слідчої комісії

Розслідуванням цієї незаконної діяльності буде займатися комісія, яку очолить нардеп від Слуги народу Олександр Куницький, а заступником стане Микола Скорик, який раніше обирався в Раду від скандальної ОПЗЖ.

“Офіси” Дніпра під прицілом

Ні для кого не секрет, що в Дніпрі неодноразово викривали так звані “офіси”, які займаються фінансовим шахрайством. У 2021 році “Сбербанк РФ” назвав Дніпро “столицею телефонного шахрайства”, адже саме дніпряни найчастіше дурять росіян на гроші.

Також цьогоріч стало відомо, що “офісники” Дніпра надурили громадян Чехії на 65 мільйонів чеських крон. Тоді у Генпрокуратурі повідомили, що понад 20 осіб, серед яких були іноземці, телефонували людям та казали, що в них зламані рахунки і пропонували перевести кошти, щоб шахраї не забрали гроші.

Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнову шкоду на загальну суму щонайменше 65 млн чеських крон. Всі потерпілі – громадяни Чеської Республіки.

Читайте також:

Українська

Автор: