“Офісники” із Дніпра ошукали громадян Чехії на 65 млн чеських крон: що відомо

У Дніпрі функціонували «колцентри», робітники яких ошукали громадян Чехії на 65 млн чеських крон.

Як повідомили у Офісі Генерального прокурора, у штаті так званих “офісів” було понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Працівників ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття «на роботу» – володіння іноземними мовами.

Гроші у потерпілих виманювали за допомогою телефонних дзвінків. Шахраї представлялися співробітником банківської установи та повідомляли потерпілим про те, що їхній банківський рахунок зламано. Також вони повідомляли інші неправдиві відомості, змушуючи потерпілих перевести гроші зі «зламаного» банківського рахунку на інший нібито безпечний, який вони вказували. Ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого «співробітника поліції». Псевдополіцейські підтверджували достовірність першого дзвінка, отриманого нібито від банківського працівника, та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок.

Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнову шкоду на загальну суму щонайменше 65 млн чеських крон. Всі потерпілі – громадяни Чеської Республіки.

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків на території Дніпра та Дніпропетровської області, а також Чеської Республіки. Вилучено комп’ютерну техніку, документацію, банківські картки та гроші.

Крім того, в Чеській Республіці затримали організаторів оборудки – це 6 громадян РБ та Чеської Республіки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України.

Слідство триває.

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