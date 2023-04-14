«Офисники» из Днепра обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон: что известно

В Днепре функционировали «call-центры», работники которых обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в штате так называемых «офисов» было более 20 человек, среди которых были иностранцы. Работников тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» – владение иностранными языками.

Деньги у потерпевших выманивали с помощью телефонных звонков. Мошенники представлялись сотрудником банковского учреждения и сообщали потерпевшим о том, что их банковский счет сломан. Также они сообщали другие ложные сведения, заставляя потерпевших перевести деньги со «сломанного» банковского счета на другой якобы безопасный, который они указывали. Еще один звонок потерпевшие получали от так называемого «сотрудника полиции». Псевдополицейские подтверждали достоверность первого звонка якобы от банковского работника и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет.

В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все потерпевшие – граждане Чешской Республики.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков на территории Днепра и Днепропетровской области, а также Чешской Республики. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и деньги.

Кроме того, в Чешской Республике задержаны организаторы схемы – это 6 граждан РБ и Чешской Республики.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины.

Следствие продолжается.

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