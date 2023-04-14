Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Офисники» из Днепра обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон: что известно

«Офисники» из Днепра обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон: что известно

Сегодня 15:47
просмотров

В Днепре функционировали «call-центры», работники которых обманули граждан Чехии на 65 млн чешских крон.

Новости Днепра про

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в штате так называемых «офисов» было более 20 человек, среди которых были иностранцы. Работников тщательно подбирали, обязательное условие принятия «на работу» – владение иностранными языками.

Деньги у потерпевших выманивали с помощью телефонных звонков. Мошенники представлялись сотрудником банковского учреждения и сообщали потерпевшим о том, что их банковский счет сломан. Также они сообщали другие ложные сведения, заставляя потерпевших перевести деньги со «сломанного» банковского счета на другой якобы безопасный, который они указывали. Еще один звонок потерпевшие получали от так называемого «сотрудника полиции». Псевдополицейские подтверждали достоверность первого звонка якобы от банковского работника и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет.

В настоящее время установлено 300 потерпевших, которым нанесен имущественный ущерб на общую сумму не менее 65 млн чешских крон. Все потерпевшие – граждане Чешской Республики.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков на территории Днепра и Днепропетровской области, а также Чешской Республики. Изъята компьютерная техника, документация, банковские карты и деньги.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Кроме того, в Чешской Республике задержаны организаторы схемы – это 6 граждан РБ и Чешской Республики.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины.

Следствие продолжается.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:57
    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)

    Одна из самых известных детских больниц Днепра была построена на…

    В сети показали кадры с водителем, который отогнал горящий бензовоз от АТП в Днепре (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:14
    В сети показали кадры с водителем, который отогнал горящий бензовоз от АТП в Днепре (ВИДЕО)

    В Днепре водитель отогнал горящий бензовоз.

    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето
    Новости Днепра
    Сегодня 12:47
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних…

    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

    Горожанам начали поступать новые платежи за газ.

    Последние новости

    В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась «ГАЗель» (ФОТО)
    В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась «ГАЗель» (ФОТО)

    Коммунальщики рассказали, почему провалился автомобиль на улице Янтарной.

    Сегодня 15:00
    просмотров
    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)
    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)

    Одна из самых известных детских больниц Днепра была построена на пожертвования местной жительницы и стала лучшей на то время. Главный корпус был возведен в 1913 году и сегодня он является памятником архитектуры. Стены здания видели несколько войн, самых разных пациентов,…

    Сегодня 14:57
    просмотров
    В сети показали кадры с водителем, который отогнал горящий бензовоз от АТП в Днепре (ВИДЕО)
    В сети показали кадры с водителем, который отогнал горящий бензовоз от АТП в Днепре (ВИДЕО)

    В Днепре водитель отогнал горящий бензовоз.

    Сегодня 14:14
    просмотров
    +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные
    +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

    Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.

    Сегодня 13:53
    2
    просмотров
    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину
    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

    В Кривом Роге исчезла 41-летняя женщина.

    Сегодня 13:40
    просмотров
    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении
    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении

    Кирилл Буданов прокомментировал последние "сливы" документов в США и ответил, повлияет ли это на долгожданное контрнаступление.

    Сегодня 13:11
    0
    просмотров
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних времен люди верили, что это не обычный день, а время, когда можно привлечь удачу в дом, а главное для этого – соблюдать традиции. Также день считался полным разных примет. Журналисты…

    Сегодня 12:47
    просмотров
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

    Горожанам начали поступать новые платежи за газ.

    Сегодня 12:28
    0
    просмотров
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

    В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

    Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то потом у нас будет дополнительный выходной.

    Сегодня 11:44
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх