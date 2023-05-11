Одиозному экснардепу из Днепра сообщили о подозрении в госизмене

Как сообщили в СБУ, силовики собрали новые доказательства сотрудничества одиозного экснардепа из Днепра Олега Царева с минобороны РФ.
Установлено, что экснардеп «сливал» агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно он, получив от еще одного «регионала» Дмитрия Святаша информацию о результатах ракетных обстрелов Кременчугского НПЗ, передал эти данные РФ.
Отметим, что ранее СБУ уже сообщала Цареву и двум «регионалам» о подозрении в совершении преступлений против госбезопасности. В этот раз они получили обвинения в госизмене. В данный момент они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.
Напомним, ранее в Днепре поймали брата Царева, который готовил теракты.
Для справки: Олег Царев эксрегионал из Днепра, постоянно звавший к нам Россию. Известным стал благодаря тому, что на одном из интервью он не мог назвать дату начала Второй мировой. Его коронную фразу: «Што» разобрали на мемы.
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