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Одиозному экснардепу из Днепра сообщили о подозрении в госизмене

Сегодня 14:31
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Цареву объявили официальное подозрение в госизмене.

Новости Днепра про Одиозному экснардепу из Днепра сообщили о подозрении в госизмене

Как сообщили в СБУ, силовики собрали новые доказательства сотрудничества одиозного экснардепа из Днепра Олега Царева с минобороны РФ.

Установлено, что экснардеп «сливал» агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно он, получив от еще одного «регионала» Дмитрия Святаша информацию о результатах ракетных обстрелов Кременчугского НПЗ, передал эти данные РФ.

Отметим, что ранее СБУ уже сообщала Цареву и двум «регионалам» о подозрении в совершении преступлений против госбезопасности. В этот раз они получили обвинения в госизмене. В данный момент они скрываются от правосудия на территории страны-агрессора.

Напомним, ранее в Днепре поймали брата Царева, который готовил теракты.

Для справки: Олег Царев эксрегионал из Днепра, постоянно звавший к нам Россию. Известным стал благодаря тому, что на одном из интервью он не мог назвать дату начала Второй мировой. Его коронную фразу: «Што» разобрали на мемы.

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