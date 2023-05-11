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Одіозному екснардепу із Дніпра повідомили про підозру в держзраді

Сьогодні 14:31
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Царьову оголосили офіційну підозру в держзраді.

Новости Днепра про Одіозному екснардепу із Дніпра повідомили про підозру в держзраді

Як повідомили в СБУ, силовики зібрали нові докази співпраці одіозного екснардепа із Дніпра Олега Царьова з міноборони РФ. 

Встановлено, що екснардеп «зливав» агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він, отримавши від ще одного “регіонала” Дмитра Святаша інформацію про результати ракетного обстрілу Кременчуцького НПЗ, передав ці дані РФ. 

Зауважимо, що раніше СБУ вже повідомляла Царьову та ще двом “регіоналам” про підозру у вчиненні злочинів проти держбезпеки. Цього разу вони отримали звинувачення у держзраді. Наразі вони переховуються від правосуддя на території країни-агресора.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі піймали брата Царьова, який готував теракти. 

Для довідки: Олег Царьов ексрегіонал із Дніпра, який постійно кликав до нас Росію. Відомим став завдяки тому, що на одному із інтерв’ю не міг назвати дату початку Другої світової. Його коронну фразу: “Што” розібрали на меми.

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