Одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснила

Об этом Юлия Сегеда публично известила на своей Facebook-странице.
Как и обещала, информирую. Мы пришли к согласию, что я выхожу из дела защиты патрульного в Днепре. Я очень благодарна Егору за понимание, – написала Юлия Сегеда.
Адвокат отметила, что необходимости в ее участии уже нет. В то же время Юлия подчеркнула, что у полицейского были основания для применения оружия, поэтому своего мнения по этому делу не изменит.
Юлия пояснила, что сейчас ведет 13 уголовных дел, которые требуют много времени и которые трудно вести, как физически, так и морально. Делом Егора Звонкова продолжат заниматься коллеги адвоката, которые были рядом на одном из первых заседаний.
Конечно, я бы не бросила это дело, но я очень благодарна за понимание. Как вы заметили, в суде со мной были двое моих коллег. Это опытные, профессиональные адвокаты. Я благодарна им за поддержку и добрые слова. Мой клиент в надежных компетентных руках, — написала она.
Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного. Тогда одного из вероятных нарушителей застрелили во время стычки с инспекторами. Позже объявили о подозрении полицейскому, смертельно ранившему Джумбери Силогаву, а недавно дело открыли и против его спутницы, которая была в машине. Ей инкриминируют сопротивление представителю власти.
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