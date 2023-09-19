Одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснила

Адвокат Юлия Сегеда, которая одним из первых присоединилась к делу патрульного Егора Звонкова, больше его не будет защищать.

Как и обещала, информирую. Мы пришли к согласию, что я выхожу из дела защиты патрульного в Днепре. Я очень благодарна Егору за понимание, – написала Юлия Сегеда.

Адвокат отметила, что необходимости в ее участии уже нет. В то же время Юлия подчеркнула, что у полицейского были основания для применения оружия, поэтому своего мнения по этому делу не изменит.

Юлия пояснила, что сейчас ведет 13 уголовных дел, которые требуют много времени и которые трудно вести, как физически, так и морально. Делом Егора Звонкова продолжат заниматься коллеги адвоката, которые были рядом на одном из первых заседаний.