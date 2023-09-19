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  • Одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснила

Одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснила

Сегодня 11:48
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Адвокат Юлия Сегеда, которая одним из первых присоединилась к делу патрульного Егора Звонкова, больше его не будет защищать.

Новости Днепра про Одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснила

 

Об этом Юлия Сегеда публично известила на своей Facebook-странице.

Как и обещала, информирую. Мы пришли к согласию, что я выхожу из дела защиты патрульного в Днепре. Я очень благодарна Егору за понимание, – написала Юлия Сегеда.

Адвокат отметила, что необходимости в ее участии уже нет. В то же время Юлия подчеркнула, что у полицейского были основания для применения оружия, поэтому своего мнения по этому делу не изменит.

Юлия пояснила, что сейчас ведет 13 уголовных дел, которые требуют много времени и которые трудно вести, как физически, так и морально. Делом Егора Звонкова продолжат заниматься коллеги адвоката, которые были рядом на одном из первых заседаний.

Конечно, я бы не бросила это дело, но я очень благодарна за понимание. Как вы заметили, в суде со мной были двое моих коллег. Это опытные, профессиональные адвокаты. Я благодарна им за поддержку и добрые слова. Мой клиент в надежных компетентных руках, — написала она.

Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного. Тогда одного из вероятных нарушителей застрелили во время стычки с инспекторами. Позже объявили о подозрении полицейскому, смертельно ранившему Джумбери Силогаву, а недавно дело открыли и против его спутницы, которая была в машине. Ей инкриминируют сопротивление представителю власти.

Новости Днепра про Одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснилаУкраїнська Новости Днепра про Одна из адвокаток, защищавшая патрульного в Днепре, вышла из дела: как она это объяснилаРусский

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