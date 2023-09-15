Смертельна стрілянина у Дніпрі: жінці, яка була в Jaguar із загиблим, обрали запобіжний захід

У Дніпрі 29 серпня на проспекті Мазепи сталася смертельна стрілянина.

Патрульні Анастасія Жила та Єгор Звонков зупинили Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Чоловік та жінка, які були в авто, почали грубити правоохоронцям, відмовлялися вийти з машини. В якийсь момент між учасниками події зав’язався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку. Загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Наразі триває розслідування. Проти патрульного Єгора Звонкова відкрито кримінальне провадження. Його підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Наразі правоохоронець знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

12 вересня 23-річній жінці, яка була в Jaguar із загиблим, слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу тощо).

Сьогодні, 15 вересня, у суді жінці обрали запобіжний захід.

Як повідомляє Суспільне, прокурор наполягав на нічному домашньому арешті для підозрюваної з 20:00 до 8:00.

Водночас жінка своєї провини не визнавала. Вона зазначила, що не збирається ухилятися від слідства, та попросила відпустити її під особисте зобов’язання.

Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю, — сказала жінка.

У результаті суддя частково задовольнив прохання прокурорів та обрав запобіжний захід підозрюваній – домашній арешт з 21:00 до 7:00 на 60 діб. Він триватиме до 13 листопада 2023 року.

Прокурор та підозрювана рішення суду коментувати відмовились.

Триває слідство.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: