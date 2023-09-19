Одна із адвокаток, яка захищала патрульного у Дніпрі, вийшла із справи: у чому річ

Адвокатка Юлія Сегеда, яка однією із перших доєдналася до справи патрульного Єгора Звонкова, більше його не захищатиме.

Про це Юлія Сегеда публічно сповістила на своїй Facebook-сторінці.

Як і обіцяла, інформую. Ми дійшли згоди що я вихожу із справи захисту патрульного в Дніпрі. Я дуже вдячна Єгору за розуміння, – написала Юлія Сегеда.

Адвокатка зазначила, що необхідності в її участі вже немає. Водночас Юлія наголосила, що поліціянт мав підстави для застосування зброї, тому своєї думки щодо цієї справи не змінить.

Пані Юлія пояснила, що наразі веде 13 кримінальних справ, які потребують багато часу та які важко вести, як фізично, так і морально. Справою Єгора Звонкова продовжать займатися колеги адвокатки, які були поруч на одному із перших засідань.

“Звісно, я б не кинула цю справу, але я дуже вдячна за розуміння. Як ви помітили, в суді зі мною були двоє моїх колег. Це досвідчені, професійні адвокати. Я вдячна їм за підтримку та добрі слова. Мій клієнт в надійних компетентних руках”, — написала вона.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина за участі патрульного. Тоді одного із ймовірних порушників застрелили під час сутички з інспекторами. Пізніше оголосили про підозру поліціянту, який смертельно поранив Джумбері Сілогаву, а нещодавно справу відкрили й проти його супутниці, яка була в машині. Їй інкримінують опір представникові влади.

Читайте також:

Українська

Автор: