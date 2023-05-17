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  • «Ни обещаний, ни извинений»: у Виктора Павлика изъяли спецпропуск, которым кичилась его жена

«Ни обещаний, ни извинений»: у Виктора Павлика изъяли спецпропуск, которым кичилась его жена

Сегодня 13:47
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У Виктора Павлика изъяли спецпропуск, которым кичилась его жена и блогер из Днепра Екатерина Репяхова, и из-за которого пара попала в скандал.

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В МВД Украины интересно прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг Виктора Павлика и его жены Екатерины Репяховой, из-за спецпропуска, которым пара хвастала в своих соцсетях.

В полиции подписали новость строчкой из песни Павлика, которую он выпустил в 2017 году.

Ни обещаний, ни прощений. Все произошло само собой. Полиция Киева изъяла спецпропуск у певца Виктора Павлика, который до этого кичился ею в соцсетях, проезжая один из мостов столицы. ВАЖНО! Напоминаем, что в период военного положения фиксировать на камеру и освещать объекты стратегического значения ЗАПРЕЩАЕТСЯ, — пишет МВД Украины в своем Telegram-канале.

Полицейские отметили, что пообщались с парой и подчеркнули, что нельзя снимать стратегические объекты во время войны. Таким образом, певец остался без пропуска, но другие санкции к нему не применяли.

Новости Днепра про

Напомним, скандал разгорелся после поста блогера Екатерины Репяховой, в котором она кичилась тем, что благодаря своему мужу может прокатиться по Южному мосту в Киеве, который сейчас закрыт для гражданского транспорта. С июня 2022 года там могут передвигаться только спецтехника, общественный транспорт, экстренные службы или люди, имеющие разрешение от КГГА.

Как объяснил сам Виктор Павлик, разрешение у него было, потому что он якобы часто возвращается ночью с благотворительных концертов, поэтому спецпропуск ему необходим.

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