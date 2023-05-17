“Ні обіцянок, ні пробачень”: у Віктора Павліка вилучили спецперепустку, якою хизувалася його дружина

У Віктора Павліка вилучили спецперепустку, якою хизувалася його дружина та блогерка із Дніпра Катерина Репяхова, і через яку пара втрапила в скандал.

У МВС України цікаво прокоментували скандал, який розгорівся навколо Віктора Павліка та його дружини Катерини Репяхової, через спецперепустку, якою пара хизувала в своїх соцмережах.

У поліції підписали новину рядком з пісні Павліка, яку він випустив у 2017 році.

Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Поліція Києва вилучила спецперепустку у співака Віктора Павліка, який до цього хизувався нею в соцмережах, проїжджаючи один із мостів столиці. ВАЖЛИВО! Нагадуємо, що у період воєнного стану фіксувати на камеру та висвітлювати об’єкти стратегічного значення ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ, – пише МВС України в своєму Telegram-каналі.

Поліціянти зазначили, що поспілкувалися з парою та наголосили про те, що не можна знімати стратегічні об’єкти під час війни. Таким чином, співак залишився без перепустки, але інших санкцій до нього не застосовували.

Нагадаємо, скандал розгорівся після допису блогерки Катерини Репяхової, у якому вона хизувалася тим, що завдяки своєму чоловікові може проїхатися Південним мостом в Києві, який наразі закритий для цивільного транспорту. З червня 2022 року там можуть пересуватися тільки спецтехніка, громадський транспорт, екстрені служби або люди, у яких є дозвіл від КМДА.

Як пояснив сам Віктор Павлік, дозвіл у нього був, бо він нібито часто повертається вночі з благодійних концертів, тому спецперепустка йому необхідна.

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