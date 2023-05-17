На Дніпропетровщині чотирилапа впала у 4-метрову яму зі сміттям: її діставали рятувальники

Вони повідомили, що в яму впала собака.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники побачили безпорадну тварину в 4-метровій ямі зі сміттям.
За допомогою драбини рятувальники витягли собаку на поверхню.
До порятунку залучили 4 рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писал, що у Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку.
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