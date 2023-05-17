На Дніпропетровщині чотирилапа впала у 4-метрову яму зі сміттям: її діставали рятувальники

Учора, 16 травня, о 18:55 на лінію «101» зателефонували мешканці селища Васильківка Синельниківського району.

Вони повідомили, що в яму впала собака.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники побачили безпорадну тварину в 4-метровій ямі зі сміттям.

За допомогою драбини рятувальники витягли собаку на поверхню.

До порятунку залучили 4 рятувальників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писал, що у Дніпрі рятувальники дістали з занедбаного люку морську свинку.

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