До Віктора Павліка, який “подарував” своїй дружині та блогерці із Дніпра спецперепустку, навідалась поліція

Блогерка із Дніпра Катерина Репяхова втрапила в скандал, показавши відео, де її чоловік Віктор Павлік хизується спецперепусткою.

Навколо відомого співака і його дружини Катерини Репяхової розгорівся скандал через спецперепустку, якою пара похизувалася в соцмережах.

Позавчора Катерина опублікувала в своїх соцмережах відео, на якому її чоловік за кермом авто показував документ, який дозволяє їздити містом під час комендантської години. Ба більше, вони їхали Південним мостом, куди в’їзд наразі дозволений лише громадському транспорту, екстреним службам або за спецперепусткою, бо це стратегічний об’єкт. Вона хизувалася тим, що чоловік “подарував” їй таку можливість.

Мене чоловік везе по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Тільки мій чоловік дарує мені такі романтичні подарунки, – такий допис вона опублікувала 15 травня.

Звичайно цей випадок обурив українців, які розкритикували пару за порушення закону. Після цього Катерина начебто вибачилася, але й пожалілася на “хейтерів”, які ображали дітей блогерки. Вона обізвала українців “нечистю та орками”, стверджуючи, що чоловік не купляв пропуск.

Після цього вона закрила свій акаунт.

Сам Віктор Павлік пояснив цей вчинок тим, що у нього справді є спецперепустка для їзди під час комендантської години, адже він часто повертається з благодійних концертів вночі. А під подарунком його дружина мала на увазі саму поїздку Південним мостом.

До Віктора Павліка прийшли поліцейські Втім, такі пояснення не спрацювали і до співака нагрянули поліціянти. Як повідомили в пресслужбі поліції Києва, під час моніторингу мережі та ЗМІ правоохоронці знайшли відео, на якому відомий український співак їде з дружиною Катериною в автомобілі Південним мостом та демонструє спецперепустку на проїзд у комендантську годину. Після цього поліцейські забрали у Віктора Павліка спецперепустку. За цим фактом відомості про подію були внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку. Окрім цього, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об’єктів стратегічного значення у період воєнного стану, – йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, учора низка київських блогерів оскандалилися після того, як опублікували кадри нічної роботи ППО. Зокрема, відео Інни Воронової розлетілися російськими пабліками. Таким чином, вона допомогла ворогові зрозуміти, де може знаходитися українська ППО.

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