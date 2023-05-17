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  • У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергія

У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергія

Сьогодні 12:36
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У середньому, люди будуть витрачати на 200-300 гривень більше при оплаті рахунків за електроенергію.

Новости Днепра про У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергія

Такі прогнози зробив перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов під час прямого включення в телемарафоні. 

Так, за його словами українська енергосистема досі не оговталася під зимових обстрілів, тому нас очікує неминуче здорожчання електроенергії. Проте, посадовець стверджує, що це необхідний крок для того, щоб в області та в Україні розпочався новий опалювальний сезон.

За підрахунками Орлова, у середньому вартість електроенергії в домогосподарствах зросте на 200-300 гривень. Усе залежить від кількості людей, які живуть в квартирі та обсягів споживання. Він зауважив, що треба продовжувати економити світло. Це також допоможе енергосистемі, яка сильно пошкоджена. 

Однак для незахищених верств населення залишаються субсидії, навіть після здорожчання тарифів на світло, щоб люди мали змогу оплачувати комунальні послуги.

“Система ще не оговталася від ворожих обстрілів, і ми повинні працювати в цьому напрямку, щоб ми зайшли в зиму зі світлом та теплом”, — сказав Орлов. 

Посадовець зауважив, що до економії мають долучатися і підприємства, які повинні переходити на енергоефективне обладнання або працювати в нічний час, коли електроенергія дешевша. 

Зауважимо, зараз вартість електроенергії складає 1,44 гривні/кВт-год та 1,68 гривні/кВт-год від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно). За підрахунками експертів, ціна може зрости до 2,88 гривень за один кіловат. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влітку теж може бути дефіцит електроенергії, а взимку можуть повернутися віялові відключення. 

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Новости Днепра про У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергіяУкраїнська

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