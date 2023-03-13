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Нужна помощь: в Днепре в Индустриальном районе угнали мотоцикл

Сегодня 14:55
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Важна любая информация!

Новости Днепра про Нужна помощь: в Днепре в Индустриальном районе угнали мотоцикл

В субботу, 11 марта, около 20:00 в Индустриальном районе украли мотоцикл Skymoto Dragon.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что на сидении мотоцикла есть надпись Suzuki.

Поэтому, если вы видели это транспортное средство, сообщите об этом по номерам: “102”, (098) 987-87-17.

Кроме того, по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 289 (кража транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде насмерть сбили сотрудника суда: родственники ищут свидетелей. 

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