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Потрібна допомога: у Дніпрі в Індустріальному районі викрали мотоцикл

Сьогодні 14:55
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Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпрі в Індустріальному районі викрали мотоцикл

У суботу, 11 березня, близько 20:00 в Індустріальному районі вкрали мотоцикл Skymoto Dragon.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що на сидінні мотоциклу є напис Suzuki.

Тому, якщо ви бачили цей транспортний засіб, повідомте про це за номерами: “102”, (098) 987-87-17.

Крім того, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 289 (крадіжка транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді на смерть збили співробітника суду: родичі шукають свідків.

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Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпрі в Індустріальному районі викрали мотоциклУкраїнська

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