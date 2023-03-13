Потрібна допомога: у Дніпрі в Індустріальному районі викрали мотоцикл

У суботу, 11 березня, близько 20:00 в Індустріальному районі вкрали мотоцикл Skymoto Dragon.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що на сидінні мотоциклу є напис Suzuki.
Тому, якщо ви бачили цей транспортний засіб, повідомте про це за номерами: “102”, (098) 987-87-17.
Крім того, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 289 (крадіжка транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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