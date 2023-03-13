На Дніпропетровщині жінка тричі вдарила ножем свого чоловіка під час застілля

Про це розповіла медик Світлана Зайчикова.
Так, увечері 9 березня до місцевої станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик про чоловіка, який отримав ножове поранення.
Приїхавши на місце інциденту, фельдшери побачили 53-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги. З’ясувалося, що подружжя разом розпивали алкогольні напої і все спочатку було гаразд, але у якийсь момент дружині щось не сподобалося в поведінці її співмешканця. Жінка тричі вдарила його ножем в груди.
Фельдшери надали необхідну допомогу постраждалому: наклали оклюзійну пов’язку, ввели внутрішньовенну інфузію та забезпечили кисневу підтримку по дорозі до лікарні.
Про подальшу долю чоловіка нічого не відомо.
Служба екстреної медичної допомоги вкотре застерігає про наслідки розпиття алкогольних напоїв! – написала лікарка.
Нагадаємо, раніше схожий випадок стався в Марганці, де жінка під час святкування 8 березня вдарила свого коханого ножем, бо той колись штовхнув її з балкону.
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