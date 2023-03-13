На Дніпропетровщині жінка тричі вдарила ножем свого чоловіка під час застілля

У Павлограді жінка вдарила свого чоловіка ножем, бо їй не сподобалася його поведінка.

Про це розповіла медик Світлана Зайчикова.

Так, увечері 9 березня до місцевої станції екстреної медичної допомоги надійшов виклик про чоловіка, який отримав ножове поранення.

Приїхавши на місце інциденту, фельдшери побачили 53-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги. З’ясувалося, що подружжя разом розпивали алкогольні напої і все спочатку було гаразд, але у якийсь момент дружині щось не сподобалося в поведінці її співмешканця. Жінка тричі вдарила його ножем в груди.

Фельдшери надали необхідну допомогу постраждалому: наклали оклюзійну пов’язку, ввели внутрішньовенну інфузію та забезпечили кисневу підтримку по дорозі до лікарні.

Про подальшу долю чоловіка нічого не відомо.