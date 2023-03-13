Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья

На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья

Сегодня 13:52
просмотров

В Павлограде женщина ударила мужа ножом, потому что ей не понравилось его поведение.

Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья

Об этом рассказала врач Светлана Зайчикова.

Так, вечером 9 марта в местную станцию экстренной медицинской помощи поступил вызов о мужчине, который получил ножевое ранение.

Приехав на место инцидента, фельдшеры увидели 53-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Выяснилось, что супруги вместе распивали алкогольные напитки и все сначала было хорошо, но в какой-то момент жене что-то не понравилось в поведении ее сожителя. Женщина трижды ударила его ножом в грудь.

Фельдшеры оказали необходимую помощь пострадавшему: наложили окклюзионную повязку, ввели внутривенную инфузию и обеспечили кислородную поддержку по дороге в больницу.

О дальнейшей судьбе мужчины ничего не известно.

Служба экстренной медицинской помощи в очередной раз предостерегает о последствиях распития алкогольных напитков! – написала врач.

Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья

Напомним, ранее подобный случай произошел в Марганце, где женщина во время празднования 8 марта ударила своего любимого ножом, потому что тот когда-то толкнул ее с балкона.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застольяУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застольяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 13:42
    Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности

    Будьте в безопасных местах!

    На Днепропетровщине собаку расстреляли на глазах у хозяйки
    Новости Днепра
    Сегодня 11:53
    На Днепропетровщине собаку расстреляли на глазах у хозяйки

    В Никополе расстреляли собаку.

    В Павлограде насмерть сбили сотрудника суда: родственники ищут свидетелей
    Новости Днепра
    Сегодня 11:41
    В Павлограде насмерть сбили сотрудника суда: родственники ищут свидетелей

    Нужна ваша помощь!

    На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины
    Новости Днепра
    Сегодня 10:51
    На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

    Сегодня, 13 марта, в 08:12 на линию «101» сообщили о…

    Последние новости

    Какие фильмы получили «Оскар» в 2023 году: короткое содержание и трейлеры
    Какие фильмы получили «Оскар» в 2023 году: короткое содержание и трейлеры

    Сегодня утром всему миру стали известны фильмы-победители американской кинопремии «Оскар». Церемония награждения лучших прошла в ночь с 12 на 13 марта. Журналисты dnepr.info узнали, какие фильмы были отмечены экспертами кинопремии.

    Сегодня 13:48
    0
    просмотров
    Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности
    Реагируем на сигнал тревоги: жителей Днепра предупреждают об опасности

    Будьте в безопасных местах!

    Сегодня 13:42
    1
    просмотров
    В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках
    В Днепре горожане уже «открыли» пляжный сезон: с шляпой и в плавках

    Если вы думаете, что купаться в реке и загорать еще рано, то есть горожане, которые уже "открыли" пляжный сезон.

    Сегодня 13:21
    0
    просмотров
    «Он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал»: в Бахмуте погиб командир роты и»холоднояровец» из Днепра
    «Он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал»: в Бахмуте погиб командир роты и»холоднояровец» из Днепра

    В Бахмуте погиб командир роты, "холоднояревец" родом из Днепра.

    Сегодня 12:51
    просмотров
    Испугались и начали бежать: в Днепре двое мужчин пытались угнать ВАЗ
    Испугались и начали бежать: в Днепре двое мужчин пытались угнать ВАЗ

    Вчера ночью правоохранители во время патрулирования обнаружили на проспекте Александра Поля припаркованный автомобиль ВАЗ.

    Сегодня 12:31
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине собаку расстреляли на глазах у хозяйки
    На Днепропетровщине собаку расстреляли на глазах у хозяйки

    В Никополе расстреляли собаку.

    Сегодня 11:53
    просмотров
    В Павлограде насмерть сбили сотрудника суда: родственники ищут свидетелей
    В Павлограде насмерть сбили сотрудника суда: родственники ищут свидетелей

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 11:41
    1
    просмотров
    Световая пирамидка: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление
    Световая пирамидка: днепряне в марте смогут увидеть в небе необычное явление

    Днепряне смогут увидеть уникальное явление.

    Сегодня 11:07
    просмотров
    На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины
    На Днепропетровщине пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

    Сегодня, 13 марта, в 08:12 на линию «101» сообщили о пожаре в пятиэтажном жилом доме по проспекту Независимости в Зеленодольске.

    Сегодня 10:51
    0
    просмотров
    Электрик-дизелист из Кривого Рога отправится с экспедицией в Антарктиду
    Электрик-дизелист из Кривого Рога отправится с экспедицией в Антарктиду

    Житель Кривого Рога вошел в состав украинской экспедиции, которая отправится в Антарктиду.

    Сегодня 10:17
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх