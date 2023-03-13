На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья

Об этом рассказала врач Светлана Зайчикова.
Так, вечером 9 марта в местную станцию экстренной медицинской помощи поступил вызов о мужчине, который получил ножевое ранение.
Приехав на место инцидента, фельдшеры увидели 53-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Выяснилось, что супруги вместе распивали алкогольные напитки и все сначала было хорошо, но в какой-то момент жене что-то не понравилось в поведении ее сожителя. Женщина трижды ударила его ножом в грудь.
Фельдшеры оказали необходимую помощь пострадавшему: наложили окклюзионную повязку, ввели внутривенную инфузию и обеспечили кислородную поддержку по дороге в больницу.
О дальнейшей судьбе мужчины ничего не известно.
Служба экстренной медицинской помощи в очередной раз предостерегает о последствиях распития алкогольных напитков! – написала врач.
Напомним, ранее подобный случай произошел в Марганце, где женщина во время празднования 8 марта ударила своего любимого ножом, потому что тот когда-то толкнул ее с балкона.
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