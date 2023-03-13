На Днепропетровщине женщина трижды ударила ножом своего мужчину во время застолья

В Павлограде женщина ударила мужа ножом, потому что ей не понравилось его поведение.

Об этом рассказала врач Светлана Зайчикова.

Так, вечером 9 марта в местную станцию экстренной медицинской помощи поступил вызов о мужчине, который получил ножевое ранение.

Приехав на место инцидента, фельдшеры увидели 53-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Выяснилось, что супруги вместе распивали алкогольные напитки и все сначала было хорошо, но в какой-то момент жене что-то не понравилось в поведении ее сожителя. Женщина трижды ударила его ножом в грудь.

Фельдшеры оказали необходимую помощь пострадавшему: наложили окклюзионную повязку, ввели внутривенную инфузию и обеспечили кислородную поддержку по дороге в больницу.

О дальнейшей судьбе мужчины ничего не известно.