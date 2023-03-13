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На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки

Сьогодні 10:51
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Сьогодні, 13 березня, о 08:12 на лінію «101» повідомили про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку на проспекті Незалежності у Зеленодольську.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що з вікна квартири на другому поверсі йде дим.

Вогнеборці потрапили всередину задимленого помешкання та приступили до гасіння пожежі. Займання локалізували о 08:34, а ліквідували о 08:37. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 3 кв. м.

На жаль, під час гасіння займання співробітники ДСНС виявили двох загиблих осіб: чоловіка та жінку, особисті дані встановлюються.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки

До гасіння пожежі залучили 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінки

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” будівлю СБУ

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині пожежа в квартирі забрала життя чоловіка та жінкиУкраїнська

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