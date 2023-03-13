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Лист надійшов аж у Київ: у Дніпрі “замінували” будівлю СБУ

Сьогодні 10:09
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У неділю у Дніпрі знову щось "мінували".

Новости Днепра про Лист надійшов аж у Київ: у Дніпрі

Так, на електронну пошту СБУ у Києві надійшло повідомлення про замінування будівель Служби безпеки України. У зв’язку із цим було проведено візуальний огляд приміщень СБУ та прилеглої до них території, зокрема і у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Під час обстеження правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів. Повідомлення про замінування виявилося хибним.

Нагадаємо, це вже не вперше мінують будівлю СБУ. Так, на початку березня уже надходило повідомлення про мінування лікарні та приміщення Служи безпеки України.

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