У Дніпрі містяни вже “відкрили” пляжний сезон: зі шляпою та у плавках

Якщо ви думаєте, що купатися у річці та засмагати ще рано, то є містяни, які вже "відкрили" пляжний сезон.

Так, у Дніпрі на одному із пляжів помітили чоловіка, який засмагав на сонечку зі шляпою та у плавках.

Відео опублікували у соціальних мережах.

І це незважаючи на доволі холодний вітер та морозну ніч.

Ми бажаємо “пляжнику” здоров’я, але радимо не ризикувати своїм здоров’ям та берегти себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода у Дніпрі у понеділок. Також читайте: дніпряни в березні зможуть побачити в небі незвичне явище.

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