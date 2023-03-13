У Дніпрі містяни вже “відкрили” пляжний сезон: зі шляпою та у плавках

Так, у Дніпрі на одному із пляжів помітили чоловіка, який засмагав на сонечку зі шляпою та у плавках.
Відео опублікували у соціальних мережах.
І це незважаючи на доволі холодний вітер та морозну ніч.
Ми бажаємо “пляжнику” здоров’я, але радимо не ризикувати своїм здоров’ям та берегти себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода у Дніпрі у понеділок. Також читайте: дніпряни в березні зможуть побачити в небі незвичне явище.
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