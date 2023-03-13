Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі містяни вже “відкрили” пляжний сезон: зі шляпою та у плавках

Сьогодні 13:21
просмотров

Якщо ви думаєте, що купатися у річці та засмагати ще рано, то є містяни, які вже "відкрили" пляжний сезон.

Новости Днепра про У Дніпрі містяни вже

Так, у Дніпрі на одному із пляжів помітили чоловіка, який засмагав на сонечку зі шляпою та у плавках.

Відео опублікували у соціальних мережах.

І це незважаючи на доволі холодний вітер та морозну ніч.

Ми бажаємо “пляжнику” здоров’я, але радимо не ризикувати своїм здоров’ям та берегти себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, якою буде погода у Дніпрі у понеділок. Також читайте: дніпряни в березні зможуть побачити в небі незвичне явище

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі містяни вже Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував”: у Бахмуті загинув командир роти “холодноярівець” із Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    “Він у раю, бо, як-то кажуть, у пеклі він вже побував”: у Бахмуті загинув командир роти “холодноярівець” із Дніпра

    У Бахмуті загинув командир роти, "холодноярівець" родом із Дніпра.

    Злякалися і почали тікати: у Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти ВАЗ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:31
    Злякалися і почали тікати: у Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти ВАЗ

    Учора вночі правоохоронці під час патрулювання виявили на проспекті Олександра…

    ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб про втрати ворога

    Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього…

    Небезпечна знахідка: у Дніпрі продали млинці зі склом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Небезпечна знахідка: у Дніпрі продали млинці зі склом

    Будьте обережні!

    Наверх