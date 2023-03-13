За год цены выросли более чем на 30%: какие продукты подорожали больше всего

В Украине сильно выросли цены.

В Госстате опубликовали данные о росте цен на продукты и услуги. Так, всего за год цены выросли на 31,5%. Такие изменения сильно ударили по людям, чей доход ниже среднего.

Что же касается последних месяцев, то базовая инфляция в феврале уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 1 5%.

Так, по данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали:

яйца – на 80,3%;

фрукты – на 74,9%;

рыба и рыбные продукты – на 44,1%;

овощи – на 36,2%;

сахар – на 32,5%;

хлеб и хлебобулочные изделия — 26%;

макаронные изделия – на 25,8%;

масло – на 24%;

мясо и мясопродукты — на 23,2%;

сыр и мягкий сыр — на 23%,

молоко – на 17,4%;

подсолнечное масло – на 14,1%.

Отметим, что по прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит снижаться, опустившись до уровня менее 20% уже во 2-м квартале и достигнув 18,7% по итогам года.

Напомним, ранее мы писали о космических ценах на лук в супермаркетах Днепра. А в Сильпо продавали 200 грамм малины за 569 гривен.

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