За год цены выросли более чем на 30%: какие продукты подорожали больше всего

В Госстате опубликовали данные о росте цен на продукты и услуги. Так, всего за год цены выросли на 31,5%. Такие изменения сильно ударили по людям, чей доход ниже среднего.
Что же касается последних месяцев, то базовая инфляция в феврале уменьшилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 1 5%.
Так, по данным Госстата, среди продуктов больше всего подорожали:
Отметим, что по прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит снижаться, опустившись до уровня менее 20% уже во 2-м квартале и достигнув 18,7% по итогам года.
Напомним, ранее мы писали о космических ценах на лук в супермаркетах Днепра. А в Сильпо продавали 200 грамм малины за 569 гривен.
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