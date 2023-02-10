Нужна помощь: в Днепре разыскивают 14-летнюю девочку

В Днепре полиция устанавливает местонахождение 14-летней Анастасии Литвяк.

Как сообщают в ГУ НП, 9 февраля около 17:00 несовершеннолетняя девочка вышла из дома в Шевченковском районе города и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, карие глаза, на вид 14-15 лет.

Была одета: розовато-перламутровая куртка до колен, спортивные бежевые брюки, черная обувь, бежевый рюкзак.

Если вы видели эту девочку или знаете, где она может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали: может быть в Киеве или Днепре: полиция разыскивает 16-летнего парня.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: