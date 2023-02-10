Нужна помощь: в Днепре разыскивают 14-летнюю девочку

Как сообщают в ГУ НП, 9 февраля около 17:00 несовершеннолетняя девочка вышла из дома в Шевченковском районе города и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные средней длины, карие глаза, на вид 14-15 лет.
Была одета: розовато-перламутровая куртка до колен, спортивные бежевые брюки, черная обувь, бежевый рюкзак.
Если вы видели эту девочку или знаете, где она может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: 102, (096) 884 83 94.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали: может быть в Киеве или Днепре: полиция разыскивает 16-летнего парня.
Читайте также:
Автор:
Снять комнату в Днепре обойдется в два-три раза дешевле, чем…
В Днепре спасают жизнь мужчины со смертельным ранением в голову.
Сегодня, 10 февраля, в Самарском районе Днепра обнаружили тело мужчины.
В Днепре снова будут выключать уличное освещение
Премьер Молдовы и все правительство ушли в отставку.
Снять комнату в Днепре обойдется в два-три раза дешевле, чем арендовать целую квартиру. Но чтобы найти помещение с хорошими условиями – придется «побегать», ведь сейчас на рынке недвижимости в городе таких объявлений не так уж и много. Журналисты dnepr.info собрали…
У наших защитников 10 февраля был хороший улов
Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все ракеты, которые в нас запустил враг.
Хорошие новости!
В Днепре спасают жизнь мужчины со смертельным ранением в голову.
Сегодня, 10 февраля, россияне массированно атаковали Украину, в том числе нашу область, ракетами.
Сегодня, 10 февраля, в Самарском районе Днепра обнаружили тело мужчины.
В Днепре снова будут выключать уличное освещение
В связи с полномасштабными военными действиями, которые начались на территории Украины 24 февраля прошлого года, украинцы «забыли» обо всем, что было до этого дня. В том числе о коронавирусе. Но люди продолжают болеть, а врачи продолжают призывать граждан вакцинироваться от…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!