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Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 14-річну дівчинку

Сьогодні 11:04
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У Дніпрі поліція встановлює місце перебування 14-річної Анастасії Літвяк.

Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 14-річну дівчинку

Як повідомляють у ГУ НП, 9 лютого близько 17:00 неповнолітня дівчина вийшла з дому у Шевченківському районі міста та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся чорне середньої довжини, карі очі, на вигляд 14-15 років.

Була одягнена: рожево-перламутрова куртка до колін, спортивні бежеві штани, чорне взуття, бежевий рюкзак.

Якщо ви бачили цю дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте, будь ласка, за номерами: 102, (096) 884 83 94.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали: може бути у Києві чи Дніпрі: поліція розшукує 16-річного хлопця

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Новости Днепра про Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 14-річну дівчинкуУкраїнська

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