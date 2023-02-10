Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують 14-річну дівчинку

Як повідомляють у ГУ НП, 9 лютого близько 17:00 неповнолітня дівчина вийшла з дому у Шевченківському районі міста та до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся чорне середньої довжини, карі очі, на вигляд 14-15 років.
Була одягнена: рожево-перламутрова куртка до колін, спортивні бежеві штани, чорне взуття, бежевий рюкзак.
Якщо ви бачили цю дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте, будь ласка, за номерами: 102, (096) 884 83 94.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали: може бути у Києві чи Дніпрі: поліція розшукує 16-річного хлопця
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