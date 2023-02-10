Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Світла буде менше: в Укренерго повідомили про аварійні відключення через влучання ракет

Світла буде менше: в Укренерго повідомили про аварійні відключення через влучання ракет

Сьогодні 10:28
просмотров

Укренерго анонсувало можливі перебої з електроенергією через ракетний обстріл.

Новости Днепра про Світла буде менше: в Укренерго повідомили про аварійні відключення через влучання ракет

Про це Укренерго повідомили в своєму телеграм-каналі. 

За словами представників відомства, під час 14 масованої ракетної атаки знову є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури.

Пошкодження зафіксовані в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Крім цього, внаслідок нічної атаки є проблеми на генеруючих підстанціях. 

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення, – сказано в повідомленні.

Таким чином, світла може стати менше, тому готуємося. 

Читайте також:

Новости Днепра про Світла буде менше: в Укренерго повідомили про аварійні відключення через влучання ракетУкраїнська Новости Днепра про Світла буде менше: в Укренерго повідомили про аварійні відключення через влучання ракетРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Екстрені відключення світла та зупинка роботи громадського транспорта: ситуація в Дніпрі на ранок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Екстрені відключення світла та зупинка роботи громадського транспорта: ситуація в Дніпрі на ранок

    Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях…

    З 10 до 15 точно буде: як сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло
    Новини Дніпра
    Вчора 10:11
    З 10 до 15 точно буде: як сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

    Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення…

    Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла
    Новини Дніпра
    08.02.2023 11:17
    Морози міцнішають: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

    Незважаючи на те, що морози міцнішають, у Дніпрі та області…

    В Укренерго назвали дату, коли в Дніпрі та області цілий день не вимикатимуть світло
    Новини Дніпра
    07.02.2023 16:52
    В Укренерго назвали дату, коли в Дніпрі та області цілий день не вимикатимуть світло

    У Дніпрі один день не вимикатимуть світло.

    Наверх