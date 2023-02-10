Світла буде менше: в Укренерго повідомили про аварійні відключення через влучання ракет

Укренерго анонсувало можливі перебої з електроенергією через ракетний обстріл.

Про це Укренерго повідомили в своєму телеграм-каналі.

За словами представників відомства, під час 14 масованої ракетної атаки знову є влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури.

Пошкодження зафіксовані в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Крім цього, внаслідок нічної атаки є проблеми на генеруючих підстанціях.

Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми «Укренерго» вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення, – сказано в повідомленні.

Таким чином, світла може стати менше, тому готуємося.

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