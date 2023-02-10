Наші захисники показали, як палають дрони, збиті вночі над Дніпропетровщиною - Днепр Инфо
Наші захисники показали, як палають дрони, збиті вночі над Дніпропетровщиною
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Сегодня 10:07

У ніч на 10 лютого ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе та ракетами.

Новости Днепра про Наші захисники показали, як палають дрони, збиті вночі над Дніпропетровщиною

Як повідомили в ПК “Схід”, усі БПЛА, що летіли на нашу область, були збиті.

Інформацію підтвердила Дніпровська міська рада:

Протягом ночі лунали сирени та було чутно вибухи. Ввечері 9 лютого країна-терорист росія запустила в напрямку нашої області декілька груп шахедів. Потім ворог використав ракети. Завдяки нашим силам ППО всі вони були збиті. Наше місто ціле та неушкоджене, – повідомили у пресслужбі.

Також наші захисники опублікувало відео, на якому видно, як палає збитий дрон-камікадзе.

Нагадаємо, у Дніпрі через загрозу ракетного удару зупинили електротранспорт. 

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Новости Днепра про Наші захисники показали, як палають дрони, збиті вночі над ДніпропетровщиноюУкраїнська

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