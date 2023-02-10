Як повідомили в ПК “Схід”, усі БПЛА, що летіли на нашу область, були збиті.
Інформацію підтвердила Дніпровська міська рада:
Протягом ночі лунали сирени та було чутно вибухи. Ввечері 9 лютого країна-терорист росія запустила в напрямку нашої області декілька груп шахедів. Потім ворог використав ракети. Завдяки нашим силам ППО всі вони були збиті. Наше місто ціле та неушкоджене, – повідомили у пресслужбі.
Також наші захисники опублікувало відео, на якому видно, як палає збитий дрон-камікадзе.
Нагадаємо, у Дніпрі через загрозу ракетного удару зупинили електротранспорт.
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