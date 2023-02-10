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Російська ракета пролетіла транзитом через Молдову, – Кім

Сьогодні 10:43
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Російська ракета була в повітряному просторі Молдови.

Новости Днепра про Російська ракета пролетіла транзитом через Молдову, - Кім

Так, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, одна із запущених Росією ракет перетнула українсько-молдовський кордон та транзитом пролетіла через Молдову. 

Зазначимо, це вже не вперше коли російські ракети впритул наближаються до кордону інших держав. Зокрема, в безпосередній близькості до кордону Молдови вони пролітають майже під час кожної масової атаки. 

Втім, чекаємо офіційне підтвердження влади Молдови або наших сил ППО. 

Новости Днепра про Російська ракета пролетіла транзитом через Молдову, - Кім

Крім цього, за непідтвердженими даними від моніторингових груп, ракета могла на декілька хвилин зайти в повітряний простір Румунії. Чекаємо роз’яснень.

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Новости Днепра про Російська ракета пролетіла транзитом через Молдову, - КімУкраїнська Новости Днепра про Російська ракета пролетіла транзитом через Молдову, - КімРусский

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