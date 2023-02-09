Може бути у Києві чи Дніпрі: поліція розшукує 16-річного хлопця

Поліція встановлює місце перебування 16-річного Дмитра Русанова.
Як повідомляють у ГУ НП у Дніпропетровській області, 8 лютого хлопець поїхав з Кам’янського до Дніпра до родичів та не повернувся. Також він може бути у Києві.
Прикмети: зріст 175-180 см, міцної статури, волосся світле коротке, очі світлі.
Був одягнений: спортивна куртка чорного кольору NIKE, чорні спортивні штани, чорні кросівки NIKE.
Якщо ви бачили хлопця або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (097) 877 10 72, (093) 147 86 87, (068) 241 17 43 або «102».
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