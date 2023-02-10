В Днепре ночью сгорел киоск с фаст-фудом (ФОТО)

В связи с полномасштабными военными действиями, которые начались на территории Украины 24 февраля прошлого года, украинцы «забыли» обо всем, что было до этого дня. В том числе о коронавирусе. Но люди продолжают болеть, а врачи продолжают призывать граждан вакцинироваться от…

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