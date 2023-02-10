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В Днепре ночью сгорел киоск с фаст-фудом (ФОТО)

Сегодня 12:11
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В Днепре сгорел уличный киоск с едой

Новости Днепра про В Днепре ночью сгорел киоск с фаст-фудом (ФОТО)

По словам днепровских спасателей, ночью в Индустриальном районе Днепра загорелся киоск быстрого питания.

Сообщение о пожаре на проспекте Петра Калнышевского поступило 10 февраля в 00:16.

Приехав на вызов, огнеборцы установили, что возгорание возникло внутри металлического киоска быстрого питания.

Через 20 минут пожар удалось потушить.

Огнем повреждено кухонное оборудование, отделка стен, потолка и пол на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Гасили пожар 5 пожарных.

Напомним, 10 февраля над Днепропетровщиной сбили несколько дронов-камикадзе. Наши защитники показали, как они горят.

Новости Днепра про В Днепре ночью сгорел киоск с фаст-фудом (ФОТО)

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