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  • Рядом лежал пистолет: в Днепре в Самарском районе нашли окровавленное тело мужчины

Рядом лежал пистолет: в Днепре в Самарском районе нашли окровавленное тело мужчины

Сегодня 13:01
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Сегодня, 10 февраля, в Самарском районе Днепра обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про Рядом лежал пистолет: в Днепре в Самарском районе нашли окровавленное тело мужчины

Оно лежало посреди улицы в луже крови. На вид умершему около 50 лет. На место вызвали правоохранителей.

Как нам сообщили в полиции, на теле обнаружили огнестрельные ранения. Умерший получил их в результате перестрелки с другим мужчиной. Подозреваемого задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Новости Днепра про Рядом лежал пистолет: в Днепре в Самарском районе нашли окровавленное тело мужчины

Новости Днепра про Рядом лежал пистолет: в Днепре в Самарском районе нашли окровавленное тело мужчины

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле цирка столкнулись Hyundai и Iveco.

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