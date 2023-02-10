Рядом лежал пистолет: в Днепре в Самарском районе нашли окровавленное тело мужчины

Оно лежало посреди улицы в луже крови. На вид умершему около 50 лет. На место вызвали правоохранителей.
Как нам сообщили в полиции, на теле обнаружили огнестрельные ранения. Умерший получил их в результате перестрелки с другим мужчиной. Подозреваемого задержали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле цирка столкнулись Hyundai и Iveco.
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